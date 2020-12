Premier League, pronto il centro sportivo del Leicester FC: 21 campi da calcio e tecnologie all’avanguardia

(di Marco d’Avenia) – È stato inaugurato lo scorso 26 dicembre il nuovo centro sportivo del Foxes“, campioni d’Inghilterra nel 2016 con il tecnico italiano Claudio Ranieri, lasciano così dopo 60 anni “Belvoir Drive” per trasferirsi a Seagrave (Leicestershire settentrionale). Il nuovo training center, annunciato nel 2018, è ora a disposizione degli uomini di Brendan Rodgers con tutti i suoi 21 campi da calcio, la sua palestra con idroterapie all’avanguardia e il suo campo da golf a 9 buche. È stato inaugurato lo scorso 26 dicembre ildel Leicester FC , squadra militante in English Premier League . Le ““, campioni d’Inghilterra nel 2016 con il tecnico italiano, lasciano così dopo 60 anni “Belvoir Drive” per trasferirsi a Seagrave (Leicestershire settentrionale). Il nuovo, annunciato nel 2018, è ora a disposizione degli uomini di Brendan Rodgers con tutti i suoi 21 campi da calcio, la sua palestra con idroterapie all’avanguardia e il suo campo da golf a 9 buche.

Tutto nasce con la Premier conquistata da Ranieri, quando il presidente Vichai Srivaddhanaprabha, tragicamente scomparso il 28 ottobre 2018, capisce che è il momento di investire per confermarsi squadra al vertice anche negli anni futuri. Ora che il nuovo centro sportivo è pronto, l’ex presidente sarà sempre presente con le Foxes. È infatti intitolato proprio a Srivaddhanaprabha l’edificio più importante, dove sono ubicati gli uffici dell’équipe medica e quelli della dirigenza, oltre alle aree relax per i dipendenti e al ristorante.

Il centro di Seagrave sorge su un ex campo da golf da 180 acri. Un’area ampia che ha permesso ai dirigenti del Leicester di non avere problemi di spazio. I 21 campi da calcio ne sono infatti la prova, a maggior ragione se si pensa che 14 di questi presentano le dimensioni nominali FIFA e il principale possiede 499 posti in tribuna. Vero gioiello della nuova casa del Leicester è il “King Power Center“, che ospita un campo da gioco indoorda utilizzare in caso di condizioni atmosferiche proibitive, un centro multimediale e la sala per le conferenze stampa.