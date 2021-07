Il Blackburn Rovers raddoppia: dopo la Home svelata anche la Away

A pochi giorni dalla presentazione della nuova ‘Home’, Blackburn Rovers e Macron, the Hero company e sponsor tecnico del club inglese, hanno svelato anche la nuova “Away” che la squadra indosserà nel corso della prossima stagione agonistica che è pronta a prendere il via.

La nuova ‘Away’ ricalca nel design e negli aspetti tecnici la prima maglia dei ‘Riversiders’ con la suddivisione in due ampie fasce verticali bicolore. Nella versione tra trasferta i colori sono il rosso a destra e il blu scuro a sinistra. La maglia è a girocollo con bordo in maglieria bianco, mentre i bordi manica hanno colori alternati: il blu nella parte rossa, il rosso nella parte blu. Il backneck è personalizzato con etichetta su fondo blu con al centro il logo del club inglese. Nel retrocollo esterno è stampata in bianco la scritta Arte et Labore, il motto del Blackburn Rovers presente anche nello stemma sociale. Sul petto, a destra, in stampa siliconata e in bianco, il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra, lato cuore, lo stemma del club.

Come per la Home, la maglia ‘da trasferta’ è caratterizzata dal dettaglio della rosa rossa del Lancashire, il cui disegno appare nella parte bassa, a sinistra, tono su tono e in grafica embossata. I pantaloncini sono blu scuro con bande laterali rosse e i calzettoni blu hanno il bordo superiore rosso. La vestibilità è Slim Fit, il tessuto principale utilizzato è Softlock e la presenza di inserti in micromesh assicurano al capo una perfetta traspirabilità.

Una maglia “Away” che mantenendo inalterato lo schema dell’iconica prima maglia, abbina due colori altrettanto importanti nell’ultracentenaria storia del club di Blackburn. Una conferma dell’attenzione e della cura dei dettagli che Macron mette nello studio e nello sviluppo delle collezioni dedicate ai propri club e dove storia e simboli si abbinano perfettamente all’alta qualità e tecnicità dei capi del brand italiano.