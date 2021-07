NIKE E FC INTERNAZIONALE MILANO: SVELATA LA NUOVA KIT AWAY 2021/22

Il kit Away di FC Internazionale Milano 21/22 (realizzato dallo sponsor tecnico Nike) conferma i valori storici del club: protagonista l’iconico “Biscione“, simbolo della città di Milano. Il Biscione che cambia pelle è il filo conduttore delle collezioni Home e Away di questa stagione.

Il nuovo kit Inter Away, che i giocatori indosseranno in campo, così come le maglie replica per i tifosi, sono realizzati con almeno il 95% di bottiglie di plastica riciclate.

Si tratta di un kit rivoluzionario che unisce prestazioni elevate ad una filosofia produttiva che mette al centro la riduzione dell’impatto ambientale.

Il kit 21/22 Inter Away sarà disponibile da oggi per i member su nike.com, su store.inter.it, a Milano presso Nike Corso Vittorio Emanuele e Inter Store in Galleria Passerella e dal 28 Luglio in tutti i punti vendita autorizzati.