Il 5G arriva all’Allianz Arena, la casa del Bayern Monaco

(di Linda Zanoni) – Grazie alla collaborazione con l’azienda telefonica Deutsche Telekom, nello stadio del Bayern Monaco è ora possibile avere a disposizione il 5G. L’annuncio del Bayern Monaco (primo nella classifica di Bundesliga) era arrivato a settembre. Grazie all’aiuto di Telekom, lo stadio è pronto per la connessione 5G. Le 11 antenne poste dentro e attorno allo stadio sono state installate durante la sospensione della Bundesliga per l’emergenza Covid-19. Come evidenziato dalla piattaforma The Stadium Business, la possibilità di accedere alla connessione 5G rende ancora più divertente l’esperienza dei tifosi presenti all’Allianz Arena. Tale tecnologia, infatti, permette al pubblico di provare applicazioni virtuali, ma nello stesso tempo reali, come i selfie con le personificazioni dei giocatori oppure app in cui si possono controllare virtualmente i calciatori.

Karl-Heinz Rummenigge, ex icona del calcio tedesco e managing director dell’Allianz Arena, ha dichiarato: “L’installazione del 5G all’interno dell’Allianz Arena segna l’inizio di una nuova era nel campo della comunicazione. Siamo molto orgogliosi di giocare un ruolo pionieristico nello sviluppo dell’ultima tecnologia negli stadi”.

Ad oggi i tifosi del Bayern Monaco non possono sfruttare questa nuovissima tecnologia poiché il campionato tedesco è sì ripreso, ma a porte chiuse. “È un peccato che in questo momento i supporter non possano godersi questa esperienza. Faremo di tutto per migliorare la loro presenza negli stadi una volta che potranno ritornare a vedere le partite dal vivo”, ha così concluso Rummenigge.