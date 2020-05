Medox sulla maglia del Borussia Dortmund. E’ un prodotto della “famiglia” Evonik

(di Raffaele Dell’Aversana) – In occasione del match Borussia Dortmund-Bayern Monaco (28esima giornata della Bundesliga1) la formazione giallonera ha cambiato sponsor di maglia. Evonik main partner del club ha scelto di utilizzare un nuovo prodotto (un integratore alimentare sviluppato in Norvegia) per la rete retail denominato Medox.

L’occupazione dello spazio sulla divisa da gioco verrà integrata da apposite campagne di marketing presso le farmacie e le riviste specializzate. Medox sarà presente a livello pubblicitario all’interno del Westfalenstadion. L’impianto del Borussia Dortmund, con una capacità di oltre 81mila posti a sedere, è lo stadio più grande della Germania e il settimo in Europa.