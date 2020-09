IBSA si conferma top sponsor del Venezia FC (Serie B) nella stagione 2020/21

Il gruppo IBSA ha rinnovato la partnership con il Venezia FC (club di Serie B), confermandosi “Top Sponsor” anche per la stagione 2020/2021.

“Siamo orgogliosi di proseguire questa partnership, che vede IBSA al fianco della città italiana con una forte vocazione internazionale, grazie alla sua ricca storia, alle sue bellezze e alle manifestazioni culturali che attraggano persone da tutto il mondo”, ha dichiarato Silvio Dionisi, Head of Strategic Marketing di IBSA Group. “Passione, impegno, dedizione e rispetto dell’avversario, sono valori di cui lo sport è portatore e in cui anche IBSA si riconosce e che vuole comunicare anche grazie a realtà come il Venezia FC”.

“Sono felice per questa riconferma che vedrà il nostro marchio a fianco di quello di un’azienda di primo piano nel panorama farmaceutico internazionale anche per la prossima stagione sportiva”, ha dichiarato il presidente del Venezia FC, Duncan Niederauer. “La sostenibilità, l’innovazione e la qualità sono i principi su cui si fonda IBSA e sono valori nei quali si rispecchia anche il nostro club.”

Il logo IBSA sarà dunque sulle maglie del club arancioneroverde anche per la prossima stagione, che si apre oggi con il derby e top match di Serie B, Venezia FC–L.R. Vicenza nello stadio “Pier Luigi Penzo”.