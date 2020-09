L’AEPI presenta alla Camera dei Deputati la Festa nazionale della Confederazione

Comuni e imprese uniti per la valorizzazione del made in Italy e il rilancio dell’export: ANCI, l’Associazione nazionale comuni italiani, e AEPI, Confederazione di associazioni che rappresentano 310mila imprese e 13mila professionisti, hanno siglato un accordo di collaborazione i cui contenuti saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà martedì 29 settembre alle ore 11:00 presso la sala stampa della Camera dei Deputati (Roma, via della Missione, 4).

Interverranno il presidente del Consiglio nazionale di ANCI Enzo Bianco e il presidente di AEPI Mino Dinoi (nella foto in primo piano). Made in Italy e valorizzazione delle eccellenze italiane nel mondo saranno inoltre alcuni dei temi centrali trattati nel corso della Festa nazionale di AEPI, in programma a Manduria (Ta) dall’8 al 10 ottobre e che vedrà gli interventi dei vertici nazionali dell’ANCI e di rappresentanti del Governo e delle istituzioni.