I Miami HEAT lanciano una collezione di NFTs per celebrare l’anello vinto nel 2006

(di Guido Paolo De Felice) – I Miami HEAT, una delle squadre più iconiche dell’intera NBA, ma anche una delle franchigie più lungimiranti, sbarca nel mercato degli NFTs* (Non-Fungible Tokens) con una collezione speciale di cimeli digitali per celebrare il 15° anniversario del titolo vinto nel 2006.

La raccolta sarà intitolata “15 Strong“, che era il motto usato dai giocatori di Pat Riley durante il cammino nei playoff del 2006 quando, guidati dalle stelle Dwyane Wade e Shaquille O’Neal, sconfissero i Dallas Mavericks nelle finali NBA, conquistando il primo anello di campioni nella storia della franchigia.

La collezione sarà composta da 127 asset digitali, incluso un set di riproduzioni fedeli e un set di rendering in stile 8-bit, che verranno messi all’asta tramite la piattaforma OpenSea a partire da venerdì a mezzogiorno fino a lunedì alle 23:59 (sul fuso di Miami). Una seconda fase di vendita sarà poi disponibile fino al 31 luglio alle 23:59 o fino ad esaurimento scorte.

Ciascun NFT è stato realizzato sulla blockchain di Ethereum in quantità limitata, secondo un comunicato del team, per “garantire in modo verificabile la proprietà esclusiva dell’asset“, che rappresenta il principale valore di un token non fungibile. La collezione, che può essere visualizzata online sul sito nft.heat.com, include immagini dell’anello del campionato vinto dalla squadra, così come il trofeo Larry O’Brien, che viene consegnato al team vincitore del campionato annuale NBA. Inoltre, come detto, sarà resto disponibile anche un set di rendering in stile 8-bit con immagini che variano dall’artwork basato sulle matrici dei biglietti durante la corsa al titolo della squadra, o alla mascotte della squadra, Burnie.

“La collezione di NFT “15 Strong” rappresenta una combinazione unica di passato e presente“, ha affermato Jennifer Alvarez, vicepresidente del marketing creativo e digitale degli HEAT. “Tutti gli NFTs appositamente realizzati e resi disponibili per l’asta creano opportunità entusiasmanti per tutti i collezionisti, sia di NFT che di cimeli tradizionali.”

Questa rappresenta soltanto l’ultima iniziativa, in ordine di tempo, che avvicina sempre di più il mondo dei Miami HEAT alla tecnologia blockchain: infatti, soltanto pochi mesi fa, l’arena di casa degli HEAT è stata rinominata in FTX Arena, con l’exchange di criptovalute FTX che ha assunto il ruolo di sponsor principale acquisendone i naming rights.

*Gli NFT sono asset digitali (immagini, video, gif, etc.) inseriti nella blockchain e non fungibili, cioè dotati di una loro specificità che li rende unici e non intercambiabili. A differenza di un Bitcoin, un’opera da collezione unica nel suo genere non è sostituibile in quanto autentica. Chi acquista un’opera legata a un non-fungible token non acquista l’opera in sé, ma una sorta di “certificato” che ne attesti la possibilità di dimostrare un diritto esclusivo di proprietà sull’opera digitale.