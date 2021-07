CLIVET SI LEGA AD AC MILAN. E’ IL NUOVO AIR CONDITIONING & AIR QUALITY PARTNER

AC Milan annuncia una nuova partnership con Clivet, il gruppo attivo nelle soluzioni sostenibili in pompa di calore per il riscaldamento, il condizionamento, il rinnovo e la purificazione dell’aria, la produzione di acqua calda sanitaria per garantire il comfort e il clima ideale in ambienti residenziali, commerciali e industriali. Clivet diventa così Air Conditioning and Air Quality Partner del club.

Una partnership che mette al centro la qualità e la tecnologia al servizio della sostenibilità e del benessere dell’individuo e dell’ambiente. In particolare, oltre alle attività di marketing che permetteranno di rafforzare la brand awareness e il posizionamento distintivo verso il consumatore di Clivet, l’Azienda fornirà i propri sistemi per il rinnovo e la purificazione dell’aria ZEPHIR con filtrazione elettronica all’interno del Centro Sportivo Milanello, per garantire il massimo comfort ed aria pulita.

“Siamo felici di accogliere Clivet nella famiglia rossonera: un Gruppo che, come il nostro Club, ha fatto dell’eccellenza, del team work, della performance e dell’innovazione sostenibile dei valori fondanti. Valori importanti per il Club per raggiungere risultati positivi dentro e fuori dal campo, con rispetto del nostro passato e una mentalità moderna che ci possa proiettare verso il futuro, anche attraverso partnership come quella che stiamo annunciando con Clivet” – ha commentato Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan.

“Con orgoglio ci uniamo a un Club leggendario come il Milan: un brand che guarda al futuro con milioni di appassionati sostenitori nel mondo. È nostro obiettivo diventare il marchio di riferimento per i professionisti del comfort negli edifici. Per questo siamo pronti e crediamo molto nell’importanza di comunicare e di far conoscere il nostro brand come sinonimo di qualità, esperienza e tecnologia; affinché possa arrivare anche nelle case degli italiani ed essere riconosciuto come sinonimo di garanzia. A luglio, abbiamo anche lanciato la nostra campagna multicanale Clivet, è Clima, è Casa”. – ha dichiarato Stefano Bellò, Amministratore Delegato di Clivet SpA.