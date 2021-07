AFF SUZUKI CUP SI ASSICURA L’ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE DI OPPO

(di Lorenzo Di Nubila) – Oppo, azienda cinese di elettronica di consumo, è stato nominato per la prima volta lo smartphone ufficiale dell’AFF Suzuki Cup, il torneo calcistico organizzato ogni due anni dalla ASEAN Football Federation e a cui prendono parte le squadre nazionali inquadrate nella regione del sud-est asiatico.

In un accordo mediato dal partner commerciale della Federcalcio dell’Asean (AFF) Sportfive per il torneo, Oppo ottiene il nome e presenta i diritti per il premio “uomo partita”, oltre ad essere il title sponsor del Decibel Challenge di quest’anno.

L’azienda cinese cercherà anche di amplificare il proprio marchio nel sud-est asiatico attraverso le molteplici piattaforme del torneo.

L’accordo con AFF Suzuki Cup è l’ultimo della strategia di marketing sportivo globale di Oppo che ha visto firmare accordi di sponsorizzazione con atletidel calibro della superstar brasiliana Neymar, nonché partnership con i giganti del calcio spagnolo come il Barcellona, l’International Cricket Council (ICC), Roland Garros, Wimbledon e la maratona di Boston.