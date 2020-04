Paesi Bassi, sempre più vicino lo stop definitivo della Eredivisie

(di Linda Zanoni) – “Non si giocherà il calcio professionistico fino al 1° di settembre”, queste le parole del Premier olandese Mark Rutte. La Dutch Football Association, per questo motivo, non intende continuare il campionato. Venerdì è in programma il vertice per capire se il titolo verrà assegnato.

Sempre Rutte ha esteso le attuali norme di contenimento dell’emergenza Covid-19 fino a settembre. Conformandosi a questa decisione, la Federcalcio olandese, la KNVB, ha dichiarato che “non intende riprendere le gare della stagione 2019-20”. Domani l’organismo federale dei Paesi Bassi si riunirà con i rappresentanti dell’Uefa per discutere e venerdì verrà presa la decisione definitiva.

“L’Eredivisie sperava di poter riprendere il campionato. Ma sappiamo che è impossibile organizzare le partite con i tifosi e il Primo Ministro ha detto che non è saggio terminare senza i supporter”, queste le parole del giornalista olandese Marcel Van Der Kraan ai microfoni della BBC.

Tra due giorni si vedrà se il titolo verrà assegnato all’Ajax, attuale capolista del campionato o se la stagione verrà considerata “nulla”. Nel vicino Belgio il Bruges è già stato nominato campione. Venerdì si scoprirà se anche nei Paesi Bassi verrà presa la stessa decisione.