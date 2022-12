HiWay Media sul podio degli OTT Awards 2022

Arriva un nuovo riconoscimento di prestigio in casa HiWay Media. La società si è aggiudicata il “bronze” nella categoria “Best Start Up Tech Company” agli SportsPro OTT Awards 2022. La premiazione è andata in scena mercoledì 30 novembre a Madrid (nella foto il Ceo Giuseppe Sampino con il trofeo).

Raggiungere ancora il podio, dopo quello del 2020, nel più grande evento-vetrina nel mondo dell’innovazione digitale sportiva, certifica la qualità del lavoro svolto da HiWay in poco più di due anni di attività.

Lega Serie A, LaLiga, S.S. Lazio, Lega Volley maschile, Ferrari, FIBA, sono solo alcune delle realtà che si sono affidate ad HiWay per sviluppare progetti digitali innovativi.