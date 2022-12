San Giorgio del Porto è il nuovo training back sponsor del Genoa Women

Il Genoa Women ha un nuovo training back sponsor ed è il cantiere navale San Giorgio del Porto.

Il Genoa CFC ha annunciato la partnership con San Giorgio del Porto che assumerà la qualifica di training back sponsor del Genoa Women per la stagione 2022/23. Storico cantiere navale operativo dal 1928, San Giorgio Del Porto è un punto di riferimento altamente specializzato nelle operazioni di riparazione e conversione di tutti i tipi di navi.

Le parole del Direttore Generale del club, Flavio Ricciardella: “Siamo entusiasti di interagire con un’azienda così importante in ambito portuale, radicata nel territorio e conosciuta a livello internazionale nel proprio segmento. Puntiamo molto sulla prima squadra femminile e sulla crescita di tutto il movimento delle Under. Questa partnership fornisce un’ulteriore spinta alla valorizzazione del settore femminile”.

“Siamo orgogliosi di sostenere la crescita del movimento calcistico femminile, che riteniamo debba avere l’attenzione che merita – aggiunge Ferdinando Garré, AD di San Giorgio del Porto – crediamo che lo sport insegni ai giovani non solo dei valori agonistici ma anche civili, come l’impegno, il sacrificio e la correttezza e questa partnership con un club storico come il Genoa CFC è la dimostrazione del nostro pensiero”.