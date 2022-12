Damiani (FI): “Il comparto del gioco non verrà toccato nella Manovra finanziaria”

Una battaglia al gioco anche attraverso la tassazione, la chiusura durante la pandemia e la regolazione del settore non omogenea e poco certa.

Sono alcuni dei temi trattati dal senatore Dario Damiani (Forza Italia), durante l’intervento al seminario organizzato dall’Istituto per la Competitività (I-Com), in collaborazione con IGT, seguito dall’agenzia Agimeg.

“Questi incontri sono importanti per noi parlamentari per scambiare informazioni e confrontarci con il settore del gioco. Nella mia esperienza da parlamentare, ho conosciuto un mondo economico molto importante e quindi la consapevolezza e conoscenza di ciò che compie il settore è fondamentale.

Invito tutto il settore del gioco a far conoscere il proprio ruolo, anche di contrasto all’illegalità. Il comparto crea valore sotto molti punti di vista: lavoro, tassazione e produttività“.

“La ripartenza dopo il lockdown ha dimostrato come la politica sia ottusa verso questo settore poiché è stato uno degli ultimi comparti a riaprire, nonostante tutte le altre attività stessero ripartendo.

Nel corso del tempo vi è stata un’errata battaglia al gioco attraverso anche i vari aumenti di tassazione che spesso sono avvenuti nelle Leggi di Bilancio. La pandemia, inoltre, ha portato ad un massiccio spostamento verso l’online e credo che il Parlamento debba fare qualcosa in proposito”. Riporta l’Agenzia Agimeg.

“In questa Manovra finanziaria il settore non verrà toccato a livello fiscale, poiché siamo coscienti che l’unica modifica che esso necessita è quella di venire riordinato in modo omogeneo piuttosto che tenere in vita le varie legislazioni locali.

Con un Governo e una legislatura stabile come questa, ritengo che il settore del gioco vada ordinato bene anche per dare una certezza di regolazione per favorire gli investimenti. Da parte nostra siamo ben consapevoli del caos e delle necessità che ha questo settore”