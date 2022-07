Hally & Son nuovo Official Fashion Eyewear Partner di AC Milan

AC Milan e Hally & Son hanno annunciato una nuova partnership che vedrà il marchio di occhialeria di proprietà di Avm1959 SpA diventare l’Official Fashion Eyewear Partner del club rossonero.

Hally & Son, l’iconico marchio degli anni ’50 riportato alla luce da Avm1959, è noto per la reinterpretazione dello stile e dell’eleganza senza tempo in chiave moderna.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan ha commentato: “Oggi segna l’inizio di un percorso che lega due brand che sono in grado di rappresentare egregiamente lo stile italiano nel mondo. Siamo molto orgogliosi di dare il benvenuto ad Avm1959, e in particolare ad un’icona dell’occhialeria italiana come Hally & Son, all’interno della famiglia rossonera.”

“Il Milan rappresenta alla perfezione la mentalità vincente e la continua spinta all’innovazione che ne ha fatto nel corso dei decenni il miglior prodotto da esportazione del calcio italiano. I risultati della scorsa stagione dimostrano una volta ancora come si possa raggiungere l’apice ridisegnando per primi il modello di funzionamento, da Milanese e milanista sono estremamente orgoglioso di associare Hally & Son a questo straordinario Club” ha aggiunto Jacopo Romano, CEO di Avm1959 SpA.