GROUPAMA ASSICURAZIONE SI CONFERMA “PREMIUM PARTNER” DI LAZIO E GENOA

(di Daniele Caroleo) – La Groupama Assicurazioni, tra i principali player del settore assicurativo e primo mercato estero del gruppo francese Groupama, anche per la stagione clacistica 2020/2021 si conferma “Premium Partner” della Società Sportiva Lazio e del Genoa CFC.

Groupama Assicurazioni, in linea con le nuove direttive di prevenzione per l’emergenza Covid-19, lavorerà, con Lazio e Genoa, alla realizzazione di iniziative esclusive per i tifosi dei due club, al fine di poter offrire diverse esperienze e opportunità vantaggiose. La Compagnia, inoltre, sarà presente negli stadi con i backdrop pubblicitari ed i ritorni televisivi.

Groupama Assicurazioni opera nel mercato assicurativo italiano con una rete di oltre 1000 agenti e oltre 800 agenzie presenti su tutto il territorio nazionale ed il suo accordo di partnership con Lazio e Genoa è stato finalizzato grazie al supporto di Infront, marketing agent dei due club di Serie A.