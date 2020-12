Erreà Sport è stata scelta come fornitore del UEFA Kit Assistance Scheme suppliers 2022-2026

Erreà Sport sarà il nuovo partner tecnico UEFA per il “Kit Assistance Scheme” dedicato alle Federazioni Nazionali Europee per il periodo 2022-2026.

La partnership garantirà che, tutte le Federazioni Nazionali UEFA che aderiranno al Kit Assistance Scheme, avranno accesso ad abbigliamento gara e da allenamento personalizzato per le loro nazionali Senior e Under 21.

Erreà è stata scelta attraverso una procedura di gara che ha valutato ed enfatizzato criteri quali la qualità, il prezzo, l’ampia scelta, la possibilità di personalizzazione dei kit, il servizio e le opportunità di merchandising.

Il marchio Erreà è stato, infatti, considerato tra i produttori di abbigliamento teamwear più innovativi al mondo poichè attualmente lavora con oltre 300 club e federazioni nazionali di tutto il mondo, in un’ampia varietà di discipline sportive. Erreà ha, inoltre, ottenuto la certificazione Oeko-Tex Standard 100 su tutti i suoi capi, e si è guadagnata il plauso per l’attività di ricerca e sviluppo in relazione a nuovi tessuti come il filato antivirale e antibatterico Ti-Energy di recente presentazione.

Le federazioni nazionali che aderiranno al Kit Assistance Scheme UEFA saranno pienamente coinvolte nel processo di realizzazione dei nuovi kit Erreà. La partnership si baserà sulla fornitura alle federazioni di divise per le squadre nazionali che non solo risponderanno ai più alti standard in termini di design, qualità e comfort, ma che rifletteranno anche una forte identità nazionale.

Il Kit Assistance Scheme UEFA è attivo dal 2007 ed è gestito sotto gli auspici del Top Executive Program (TEP) UEFA. Ha una rilevanza speciale, in quanto parte fondamentale nel progetto UEFA di sostegno al calcio per Nazionali.

Le squadre nazionali sono una fonte cruciale dell’identità nazionale di un paese e uniscono i tifosi di tutto il paese a sostegno della squadra.

“Per i calciatori di tutta Europa, è un onore indossare la maglia della nazionale”, ha dichiarato il Presidente UEFA Aleksander Čeferin. “E i tifosi si sentono uniti alla loro squadra e si identificano con i giocatori anche indossando la maglia. Attraverso il nostro Kit Assistance Scheme, non stiamo solo enfatizzando il forte impegno della UEFA nei confronti delle nostre federazioni affiliate, un rapporto che è alla base del calcio europeo”, ha aggiunto. “Stiamo anche sottolineando la nostra ferma determinazione a promuovere il calcio per nazionali e la sua importanza“.

In particolare, la partnership tra UEFA ed Erreà andrà a beneficio delle federazioni nazionali di piccole e medie dimensioni senza un potere contrattuale sufficiente in sede di negoziazione di un contratto con un fornitore di abbigliamento. In base alle effettive necessità e alla partecipazione volontaria, queste federazioni riceveranno gratuitamente dalla UEFA i kit e altri indumenti da allenamento per le loro squadre Senior e Under 21.

“Tutti in Erreà siamo felicissimi ed emozionati per il ruolo di nuovo partner ufficiale UEFA per il programma Kit Assistance, ha dichiarato Fabrizio Taddei, Erreà’s head of Global Partnership Department. Insieme a tutti i reparti dell’azienda che saranno coinvolti, attendo con impazienza e grande entusiasmo di iniziare a lavorare su questa partnership quadriennale. Erreà porterà in questo programma 30 anni di esperienza acquisita nelle partnership di moltissimi Club e Federazioni ai più alti livelli nazionali e internazionali. Tutto ciò verrà impiegatoper fornire ad ogni paese coinvolto un look unico, esclusivo e peculiare, sia dentro che fuori dal campo di gioco.