Frecciarossa e Lega Basket Serie A insieme per il 2° anno consecutivo. Il treno eccellenza di Trenitalia e dell’alta velocità italiana legherà il suo nome, con la qualifica di Title Sponsor, alla Final Eight che assegnerà la Coppa Italia 2022 in programma alla Vitrifrigo Arena di Pesaro dal 16 al 20 febbraio 2022.

L’evento, che prenderà il nome di Frecciarossa Final Eight 2022, metterà in palio il secondo trofeo della stagione e vedrà di fronte le 8 migliori classificate al termine del girone di andata della Serie A.

“Siamo felici che un brand così prestigioso abbia deciso di legarsi ancora al nostro sport – afferma il Presidente della Lega Basket Serie A Umberto Gandini – Sottolineo con piacere come in questi anni il gruppo di aziende che si sono affiancate al basket sia aumentato, garantendo al movimento cestistico di vertice la presenza di marchi importanti, tra cui Trenitalia. Un ulteriore stimolo per la LBA a rendere questo appuntamento sempre più spettacolare. Su questo aspetto stiamo concentrando le nostre attenzioni affinché l’edizione 2022 di Pesaro sia memorabile, grazie anche alla splendida cornice in cui si disputerà”.

“Trenitalia sta affiancando nuovamente i più importanti eventi sportivi e culturali del Paese – ha dichiarato Pietro Diamantini, Direttore Business Alta Velocità di Trenitalia – perché vogliamo avere un ruolo primario nella ripresa dell’Italia. Il Frecciarossa è una delle eccellenze italiane e affiancarlo a Lega Basket per il secondo anno consecutivo è motivo di grande soddisfazione, anche perché in questo modo centriamo l’obiettivo di essere sempre più vicini ai nostri passeggeri.”

La Vitrifrigo Arena di Pesaro che sarà teatro della Final Eight è uno degli impianti più belli e capienti di Italia (10.323 spettatori): ha già ospitato la Final Eight 2020 che si era chiusa con 31.550 presenze totali nei 4 giorni di gara con un picco di 9.706 per la finale

Da oggi, lunedì 20 dicembre sarà attiva la prevendita dei biglietti sul sito vivaticket e sul circuito delle rivendite vivaticket. Da subito sarà attiva una speciale promozione con sconti fino al 20% per chi acquisterà i biglietti nelle prime due settimane.

Il format della Frecciarossa Final Eight vedrà quest’anno la disputa dei quarti di finale nei giorni di mercoledì 16 e giovedì 17 febbraio con riposo venerdì e ripresa sabato 19 con le semifinali e domenica 20 con la finale.

All’evento sarà affiancata la Next Gen Cup targata IBSA che metterà di fronte le formazioni Under 19 delle 16 squadre di Serie A.