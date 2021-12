BKT con “Natale sui campi” lancia un progetto di Responsabilità Sociale insieme a Lega B

Da qualche anno in Italia l’arrivo del Natale coincide con l’arrivo di un’attività speciale del nostro cliente BKT Tires. Quest’anno, con “Natale su tutti i campi” abbiamo deciso di legarci al progetto di responsabilità sociale attivo lungo tutta la stagione: #FattoreCampo. Un vero e proprio campionato volto a riqualificare gli spazi dedicati allo sport delle città della #SerieBKT, in cui ogni tifoso può contribuire alla promozione del progetto selezionato per la propria città. Per il Natale, BKT Tires distribuirà in questi spazi pubblici (in attesa di riqualificazione) mille scatole regalo contenenti un pallone, così da permettere a tutti di entrare in gioco già da adesso. Un progetto davvero #meaningful che va oltre la semplice sponsorizzazione, e fa la differenza. Lo dichiara su LinkedIn Edoardo Alzetta – Head of Sports – Havas Media Group.