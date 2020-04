FRANCIA: BEIN SPORTS SOSPENDE IL PAGAMENTO ALLA LFP PER I DIRITTI TV DELLA LIGUE 1

(di Sejon Veshaj) – Yousef Al-Obaidly, amministratore delegato del network globale di canali sportivi a pagamento beIN Sports, in una lettera indirizzata al direttore generale della LFP (Ligue de Football Professionnel) Didier Quillot, ha annunciato la decisione del gruppo qatariota di sospendere i pagamenti per i diritti di Ligue 1 e Ligue 2 (prime due divisioni del calcio francese) fino alla ripresa della stagione agonistica (fonte Sportbusiness.com).

L’AD Al-Obaidly spiega che la decisone “è il risultato della totale mancanza di reale visibilità sulla ripresa effettiva delle partite nella stagione in corso, aggravata dalla decisone del governo francese di prolungare l’attuale sospensione per un ulteriore periodo di due settimane, almeno sino al 15 aprile (i campionati in Francia sono fermi dal 13 di marzo per la pandemia Covid-19)”.

L’emittente beIN avrebbe dovuto versare alla LFP e alla FFF (Fédération française de football) un pagamento di 42 milioni di euro entro il 5 aprile, sospendendo quindi la transazione fino alla completa ripresa dei campionati. Incertezza anche per un ulteriore pagamento di 55 milioni di euro che dovrebbe essere corrisposto dal network sportivo alla commissione per i diritti televisivi in data 5 giugno.

La mossa di beIN Sports segue una posizione simile a quella assunta dall’altra emittente privata Canal Plus (proprietà della società di media e comunicazioni Vivendi SA). Il numero uno del canale francese Maxime Saada, ha fatto sapere l’impossibilità per l’emittente privata di versare la rata dei diritti per la Ligue 1 e Ligue 2, pari a 110 milioni di euro, prevista entro il 5 aprile citando “cause di forza maggiore” alla base della sua decisione.

La Lega calcio francese ha reagito con incredulità alla posizione di Canal Plus e BeIN, considerando la decisione una mancanza di solidarietà in questo difficile periodo storico.

Gli accordi della LFP con Canal Plus e beIN Sports per i diritti della Ligue 1 e Ligue 2 valgono in media 748,5 milioni di euro a stagione, risultando la principale fonte di guadagno per i club (si stima una rilevanza pari al 36% delle entrate totali in una stagione). Questi mancati introiti potrebbero dunque avere ripercussioni catastrofiche sul fronte finanziario per le varie società, già alle prese con ricadute commerciali sul fronte degli sponsor, del ticketing e del merchandising.

Canal Plus ha ottenuto da beIN Sports nell’ultimo ciclo 2016-2020 i diritti per due partite a settimana della Ligue 1, come parte di un ampio accordo di distribuzione e concessione in licenza tra i due colossi televisivi. Accordi che beIN ha invece già stipulato per il prossimo quadriennio 2020-2024 con l’emittente spagnola Mediapro, che dalla prossima stagione sportiva deterrà i diritti per la maggior parte delle partite della Ligue 1 (circa l’80%), grazie a un maxi-accordo da oltre un miliardo di euro.