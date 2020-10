Le Foxes ci riprovano. Partenza positiva per il Leicester City, ormai tra i top club della Premier League

Da underdog a top team nel giro di poche stagioni. E’ la “favola”, scritta a suon di gol, dal Leicester City, che, nel 2015-16, ha vinto a sorpresa, il primo ed unico titolo nazionale della sua storia sportiva (fino ad allora aveva in bacheca tre Coppe di Lega e una FA Community Shield), riuscendo, sotto la guida del tecnico Claudio Ranieri, a conquistare anche il titolo di capocannoniere con il centravanti Jamie Vardy (realizzatore di ben 24 reti). Un’annata record che poteva creare contraccolpi, non solo emotivi, in seno alla società, passati i primi momenti di euforia. Così, invece, non è stato.

Le “Foxes” hanno capitalizzato la conquista della loro prima Premiership; successivamente hanno iniziato a frequentare i “salotti buoni” del football europeo (a partire dalla Champions League), per poi, dopo un naturale assestamento in campionato, riprovare, quest’anno, a giocarsi la carta del trofeo più prestigioso.

Unico imprevisto, che ha rischiato di interrompere la corsa del club è stato l’incidente, che, nell’ottobre del 2018, ha coinvolto il presidente Vichai Srivaddhanaprabha, tycoon thailandese (uomo più ricco del suo Paese e 11° nel mondo), morto, con il suo elicottero, proprio nei pressi del King Power stadium.

Le Foxes provano il bis. L’inizio del campionato fa ben sperare per il proseguo della stagione. Il Leicester City, infatti, è al secondo posto in classifica insieme a Liverpool, Arsenal e Aston Villa. Ancora più a sorpresa l’Everton, secondo club di Liverpool, è primo da solo a 12 punti.

Più in generale, in questi ultimi anni, il LCFC ha cercato di far crescere la propria fan base, per intercettare nuove aziende sponsor di profilo nazionale e internazionale.

La favola del club underdog ha fatto il giro del mondo e diverse realtà hanno deciso di legarsi alla sua immagine vincente, così come tanti appassionati di calcio hanno scelto di diventarne fan.

La crescita della fan base. Non è ancora tra i primi club britannici per numero di supporter digitali, ma lo sviluppo, anche nell’ultimo anno, c’è stato ed è ampiamente visibile. Dagli 831mila follower su Twitter (dato 2019) si è passati a 1,6 milioni (nel 2020). Numeri significativi anche su Facebook (da 6,2 a 6,7 milioni utenti), senza dimenticare l’account Instagram (4,5 milioni di follower e circa 8mila post pubblicati), cresciuto, nell’ultimo campionato, del 15%, nel confronto con la stagione precedente.

Segno positivo in tutte le aree di ricavi. Il merchandising è letteralmente esploso: +500% negli ultimi 4 anni. In crescita anche la platea degli spettatori (+23% a livello globale), grazie alle imprese calcistiche e alla internazionalizzazione del calcio inglese. Interessanti le partnership commerciali attivate a sostegno del progetto sportivo del club. E’ l’unica realtà della Premier League a presentare 5 accordi con altrettanti sponsor del betting. Yabo è il regional partner per l’Asia, PariMatch (neo sponsor della Juventus per i mercati internazionali, ad eccezione di Italia e Sud-est asiatico) firma le maglie di allenamento, Betway, W88 e Bet365 invece vestiranno il ruolo di official partner. King Power, catena internazionale di Duty Free, per anni main sponsor di maglia, sarà visibile solo nelle gare di Coppa (e nella versione replica delle divise vendute ai tifosi). Adidas infine è lo sponsor tecnico e Bia Saigon lo sleeve sponsor.

Il nuovo partner principale, in questa nuova stagione, è “Thailand Smiles With You”. Si tratta dello slogan della campagna pubblicitaria a supporto del turismo thailandese, tra i più colpiti durante l’emergenza sanitaria da Covid-19.

In totale il Leicester City ha intercettato 19 aziende sponsor, tutte di profilo internazionale: tra i marchi anche Dhl, Landsail tyres, Monster, Vitality e la piattaforma di trading online eToro.