Erreà torna a sponsorizzare il Millwall FC (Championship)

Erreà e Millwall Football Club (Football Championship) tornano ad essere insieme per una nuova partnership tecnica pluriennale che segnerà il ritorno dell’azienda italiana nel vestire la squadra inglese. L’accordo, valido dalla prossima stagione sportiva fino al 2027, vedrà Erreà diventare il fornitore ufficiale di materiale da gara e tempo libero per il Millwall FC.

Il rapporto tra le due realtà non è del tutto nuovo, poiché Erreà ha già vestito i Leoni dal 2016 al 2018. Tuttavia, con questa nuova partnership si apre un nuovo capitolo per il Millwall e Erreà, con l’obiettivo di sviluppare nuove divise dal design innovativo.

Il responsabile del dipartimento Global Partnership di Erreà, Fabrizio Taddei, ha espresso la sua felicità per questa nuova collaborazione: “Dopo la nostra prima, troppo breve, collaborazione con il Millwall FC, ci è sempre sembrato di avere un “affare in sospeso”. Siamo sempre orgogliosi di lavorare a stretto contatto con i nostri club partner per produrre insieme design distintivi e gamme di abbigliamento desiderabili. Per questo motivo siamo molto felici di collaborare nuovamente con il Millwall e non vediamo l’ora di lavorare con il club per fornire ai fedeli e appassionati tifosi del Millwall capi di abbigliamento che ameranno e vorranno indossare con orgoglio.”

Stuart Lock, direttore commerciale del Millwall, ha dichiarato: “Siamo molto contenti di accogliere nuovamente Errea tra le nostre fila durante questo entusiasmante periodo di progressione del club sia dentro che fuori dal campo. Erreà ha dimostrato di essere uno dei marchi di abbigliamento sportivo più innovativi e orientati al cliente dell’era moderna. Crediamo che i tifosi del Millwall apprezzeranno i nuovi kit per il 2023/24 e oltre”.