Sponsor-Inter: già i primi contatti internazionali per la maglia nerazzurra

Nonostante l’ufficialità della rottura della partnership con Digitalbits (jersey-sponsor ufficiale), l’Inter è già al lavoro, a livello internazionale, per individuare un partner che possa sostituire la criptovaluta lanciata dal magnate canadese Al Burgio.

I nerazzurri, come riporta il quotidiano Tuttosport, avrebbero sviluppato i primi contatti soprattutto con Turkish Airlines e Qatar Airways. La cifra richiesta, su base annuale, è vicina ai 30 milioni di euro (Digitalbits avrebbe dovuto pagare per l’anno in corso oltre 24 milioni di euro – nella foto in primo piano).