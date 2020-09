Enzo Corso si candida a presidente Libertas per il quadriennio 2021-24

Nelle giornate del 25-26 settembre si terrà, a Montesilvano (PE), l’assemblea elettorale dell’EPS “Libertas“, uno dei più noti enti di promozione sportiva del panorama italiana. Due i candidati per la carica di presidente: il n.1 uscente Musacchia e il dirigente romano Enzo Corso (nella foto in primo piano), con una lunga esperienza e militanza nel mondo dello sport.

Riceviamo e pubblichiamo la lettera del candidato Enzo Corso, candidato per la presidenza (2021-2024) che illustra la filosofia di questo progetto.

Mi definisco un «coach» non solo per la mentalità forgiata sull’esperienza nello sport ma perché come allenatore sono abituato a lavorare con la squadra, per la squadra, assumendomi in prima persona le responsabilità e gli impegni.

E’ così anche per questa candidatura a Presidente Nazionale che nasce prima di tutto dalle sollecitazioni ricevute dai tantissimi amici, all’interno e all’esterno della Libertas. Una candidatura che forse avrei immaginato come «passaggio di consegne» e che invece pone a confronto due modi – opposti – di immaginare il futuro del nostro amato Centro Nazionale Libertas e che mi fa sperare di essere l’uomo giusto al momento giusto, alla guida di una squadra preparata e motivata.

E’ vero, siamo davanti ad un cambiamento epocale degli Enti di Promozione Sportiva ma, proprio per questo, è importante che tali «mutamenti» avvengano con la massima partecipazione dei soggetti che ogni giorno fanno vivere questo organismo e lo rendono attivo e concreto nei suoi valori. Cambiamenti che dovranno camminare «sulle gambe degli uomini e delle donne» che verranno, con una condivisione piena che passa attraverso il coinvolgimento dei dirigenti territoriali e delle ASD con le loro peculiarità e la loro grande esperienza.

Un cambiamento che può iniziare da subito con uno «stile» diverso, con un dibattito trasparente e costruttivo in grado di sviscerare tutte le dinamiche che riguardano il futuro non solo di un organismo sportivo ma della vita di migliaia e migliaia di persone che credono in ciò che più di ogni altra cosa questo Ente rappresenta: «libertas» concetto antico che si lega alla par condicio, all’esistenza di regole uguali per tutti, in una comunità libera.

Insieme alla mia squadra, non da «uomo solo al comando», ho deciso di candidarmi a Presidente Nazionale della Libertas per raccogliere ciò che di buono è stato realizzato ma, senza indugi, avviare un cambiamento che farà proiettare nel futuro il nostro Ente, a partire da domani.

Enzo Corso – Candidato a Presidente CNS Libertas 2021-2024