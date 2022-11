Volley: Emma Villas Aubay Siena firma con Wall Street English

Presentata la nuova partnership, possibilità anche per gli abbonati e i partner del club biancoblu. Angelaccio: “Offriamo opportunità concrete a chi ci sostiene”.

La Emma Villas Aubay Siena ha attivato una nuova partnership, improntata alla cultura, alla formazione e all’apprendimento, in questo caso di nuove lingue. È stata presentata questa mattina la collaborazione con Wall Street English, la scuola di lingue che ha la propria sede in strada statale 73 Senese Aretina.

La partnership è stata presentata dal direttore commerciale e marketing di Emma Villas Aubay Siena Vittorio Angelaccio, dalla consulente didattica di Wall Street English Ilaria Menchi e dai pallavolisti del team senese Maarten Van Garderen e Alessio Fontani. La presenza di Fontani non è certamente stata casuale: perché la partnership appena attivata ha anche un risvolto per il settore giovanile della squadra senese. Gli atleti delle formazioni giovanili di Emma Villas Volley potranno infatti seguire gratuitamente un’ora di lezione di lingua inglese alla settimana.

La partnership prevede poi corsi di lingua per giocatori della prima squadra e anche i tifosi del club senese che hanno effettuato l’abbonamento alla squadra avranno delle agevolazioni: potranno infatti seguire gratuitamente un mese di corso di lingua inglese. La partnership è già attiva e infatti già alcuni abbonati della Emma Villas Aubay Siena stanno seguendo il corso di lingua inglese alla Wall Street English. Ci saranno opportunità anche per i partner della squadra senese.

“Conosco la tipologia di lavoro della Wall Street English perché in passato sono stato un loro studente – ha commentato Vittorio Angelaccio. – Da quest’anno attiviamo questa partnership che si basa su percorsi che comprenderanno e riguarderanno anche i nostri giocatori della prima squadra, del settore giovanile e pure i nostri tifosi e i nostri partner. Credo che l’approccio che un club deve avere sia quello di andare anche ad offrire qualcosa ai propri tifosi e a tutti coloro che sostengono la società. Così stiamo facendo anche in questa circostanza. Tutto ciò deve essere linfa vitale per noi. Riteniamo molto importante anche l’azione promossa nei confronti del nostro settore giovanile”.

“Siamo andati a realizzare una bellissima partnership – sono le parole di Ilaria Menchi. – Giocatori e anche tifosi possono approfittare di queste opportunità venendo a fare i corsi personalizzati, conversazioni e preparazione di esami di lingua. Abbiamo condiviso con Vittorio Angelaccio l’importanza di offrire un servizio a tutti, ai giocatori, ai tifosi e agli sponsor. La lingua inglese è ormai indispensabile da tanti punti di vista. Siamo riusciti finalmente a dare vita a questa collaborazione che si basa sulla formazione, credo che sarà una bellissima opportunità da ambo le parti”.

La sede della Wall Street English è stata visitata dai pallavolisti Maarten Van Garderen e Alessio Fontani. “Mi sembra un bellissimo progetto – sono state le dichiarazioni dello schiacciatore olandese. – Mi fa piacere sentire dell’attivazione di iniziative come questa. Per quanto riguarda l’aspetto sportivo siamo tutti rientrati a lavorare al PalaEstra, stiamo cercando di prepararci al meglio in vista del match casalingo di domenica contro Modena. Affronteremo un team che ha tanta esperienza, giocheremo contro pallavolisti del calibro di Bruno, Ngapeth, Stankovic. Dobbiamo pensare a ciò che di buono possiamo fare noi in campo, a Cisterna abbiamo ottenuto una bella vittoria ma credo che abbiamo ancora tanto margine per migliorare ulteriormente”.