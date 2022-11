L’Udinese calcio si lega per il 2° anno consecutivo al brand di Mulish

Continua la partnership tra Udinese calcio e Mulish, brand sartoriale napoletano, che sarà “Official Formal Wear“, partner del club friulano, anche per la stagione sportiva 2022/23.

Mulish nasce nel 1997 a Grumo Nevano, piccolo paese a nord di Napoli, da una tradizione di famiglia che affonda le sue radici nella grande tradizione sartoriale napoletana di cui esalta la maestria artigianale abbinata all’eclettismo e alla creatività di una moda impeccabile e sempre al passo coi tempi. Sartoria, ecosostenibilità e tecnologia. E, ancora, moda, sport e spettacolo. Sono i codici di stile di Mulish, dal 1997 punto di riferimento per l’universo del menswear casual: Daniele Gervasio, patron del brand, ha fatto dell’abbigliamento funzionale un mantra, coniugando capi dall’estetica performante ad una vestibilità impeccabile, mantenendo sempre eleganza e qualità. “L’estetica contemporanea di Mulish, il taglio classico e le linee morbide sono il nuovo concept della nostra nuova collezione autunno inverno – racconta Gervasio – Quest’anno abbiamo reinterpretato i classici“. Nuovi look, nuovi traguardi.

La partnership con Mulish perfettamente si sposa con Udinese calcio, che, da sempre, ricerca l’eccellenza in ogni campo. Infatti, Mulish garantisce qualità e cura dei dettagli vestendo i bianconeri per le occasioni formali e le partite ufficiali in occasioni delle quali squadra, dirigenti e staff indosseranno abiti all’insegna di un’eleganza informale.

Campagne pubblicitarie con testimonial famosi: tra le più importanti, quella con l’attore Gabriel Garko e, l’ultima, con l’allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti.

Mulish dedica la collezione autunno inverno 2022 ai capi comfort easy per un modo di vestire rilassato. Le sfumature più scure fanno emergere le immagini della stagione più fredda. Fra i tagli più classici della sartoria ritorna con grande imponenza la tendenza del doppiopetto, si impone sulle passerelle di stagione, facendo la sua comparsa in tutte le collezioni. Le nuove vestibilità destrutturate e morbide che si alternano a volumi maxi e ad un comfort quasi ginnico, le giacche doppiopetto dell’autunno 22/23 spaziano da versioni tradizionali ed eleganti in tonalità chiare, con spalle decostruite e oversize.

“Continua nel segno dello stile e dell’eccellenza la partnership con Mulish. – ha dichiarato il Direttore Generale dell’Udinese Calcio Franco Collavino – Siamo particolarmente soddisfatti della nuova linea creata ad hoc per noi con uno stile che identifica con decisione i canoni dell’Udinese grazie ad eleganza ed un look impeccabile. Da sempre, ci teniamo a cercare ed offrire il meglio in tutto ciò che facciamo e, in tal senso, il brand di Daniele Gervasio rappresenta per noi una garanzia.”