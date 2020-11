Elezioni USA 2020, battaglia serrata tra Biden e Trump: si contano ultimi voti in Pennsylvania, Georgia e altri 4 stati

(di Marco D’Avenia) – E’ scontro ormai all’ultimo voto. Dopo 3 giorni in cui volontari e scrutinatori hanno lavorato senza sosta, gli Stati Uniti non hanno ancora il loro 46° presidente. La lotta all’ultimo voto fra Biden e Trump si concentra ora su 6 stati chiave, 5 dei quali sono ancora in bilico. Dato per scontato ormai il risultato il Alaska infatti, il presidente e lo sfidante democratico si contendono infatti gli ultimi voti disponibili in Arizona, Nevada, Pennsylvania, North Carolina e Georgia.

Focalizziamoci qui sui margini ridottissimi di questi ultimi (CLICCA QUI PER L’APPROFONDIMENTO COMPLETO SULLE ELEZIONI USA 2020).Partiamo dalla quota di grandi elettori che Donald Trump e Joe Biden hanno conquistato finora: rispettivamente 214 e 253. Ricordiamo che per essere proclamato presidente, si deve raggiungere quota 270, il cosiddetto “magic number”.

La sfida corre sul filo del rasoio in 2 stati in particolare. In Georgia (16 grandi elettori) Biden è passato in testa dopo una rimonta che è continuata per tutta la giornata di ieri. Sono però appena 917 i voti che separano i due candidati ed entrambi hanno la stessa percentuale (49,4%). Mentre sono state scrutinate il 99% delle schede, con poche migliaia di voti ancora da registrare.

Anche in Pennsylvania la lotta è serratissima con Donald Trump ancora al comando con 18.229 voti, margine però che si riduce a ogni minuto che passa. La Pennsylvania è uno stato fondamentale per entrambi: se i 20 elettori disponibili per questo stato li vincesse Biden, allora l’elezione sarebbe vinta dal democratico, mentre se li vincesse Trump, il presidente avrebbe ancora una speranza di vincere. Lo scrutinio è ora al 95%.

In Arizona (11 grandi elettori) è invece Biden in testa, con un margine però di appena 47.052 voti. In Nevada idem, ma il “gap” fra i due candidati è ancora più risicato: 11.438 preferenze. In North Carolina, dove il servizio postale sta avendo molti problemi a consegnare le schede ai seggi: i dati si sono fermati a ieri e delineano al momento la leadership di Donald Trump (50,0%), mentre Joe Biden è al 48,6%.

Ieri pomeriggio il presidente Donald Trump ha parlato dalla Casa Bianca, gridando alla truffa elettorale e sostenendo che l’elezione gli è stata “rubata” tramite “voti illegali”, ovvero i voti per posta. Tutto questo ha scatenato la feroce reazione dei media (anche quelli di stampo repubblicano) che denunciano il presidente di mentire alla nazione, di denigrare i cittadini che hanno regolarmente votato e di non saper accettare la realtà dei fatti. Dura anche la condanna di alcuni esponenti del partito repubblicano, come Rick Santorum, che alla CNN non ha esitato a definire “scioccanti” e “pericolose” le parole di Trump.

La polemica sta tutta nell’utilizzo massiccio del voto postale. Molti americani, incoraggiati da Joe Biden e volendo evitare assembramenti ai seggi, hanno infatti preferito votare per posta. Questo spiega perché gli “early votes” siano così densamente a maggioranza democratica, tanto da sovvertire il risultato in stati come il Wisconsin e Michigan. Mentre il presidente Trump ha invitato i suoi sostenitori a recarsi fisicamente alle urne durante l’Election Day, indice del fatto che tutti i voti raccolti martedì siano a favore dei repubblicani.

Seguono aggiornamenti durante il corso della giornata

+++ AGGIORNAMENTO DELLE 15:07 +++

Fonte CNN. Biden aumenta il suo vantaggio in Georgia. Trump ora è infatti distante 1.096 voti e, come anticipato prima, questo “gap” è destinato ad aumentare nelle prossime ora. La Georgia è cruciale per il presidente, perché, se Biden dovesse definitivamente farcela, allora le sue possibilità di vincere si azzererebbero. Il repubblicano potrebbe allora solo pareggiare i conti, ecco come. Trump al momento è a 214 grandi elettori, se dovesse vincere in North Carolina (15), Nevada (6), Arizona (11), Alaska (3) e Pennsylvania (20), allora le elezioni finirebbero 269 pari. In questo caso, abbastanza improbabile, dovrà esprimersi sul caso la Camera dei Rappresentanti.