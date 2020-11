Elezioni USA 2020, Biden in vantaggio (253) su Trump (214): decisivi Arizona e Nevada

(di Marco D’Avenia) – La corsa alla Casa Bianca ha entusiasmato milioni di telespettatori ed è stata seguita in tutto il mondo. Il duello fra il presidente uscente Donald Trump e lo sfidante democratico Joe Biden è ormai destinato a finire sui manuali di storia, e non solo perché le elezioni si sono tenute in una pandemia globale, non solo perché hanno visto al voto l’America più polarizzata e divisa di sempre, ma soprattutto perché c’è stata un’affluenza record: la più alta da 100 anni a questa parte.

Una grande festa democratica dunque, a prescindere da chi vincerà le elezioni. Tuttavia, è ormai chiaro che Donald Trump, stando ai dati attuali, non ce la farà a riconfermarsi presidente. Biden ha infatti conquistato gli stati del Wisconsin e del Michigan, strappandoli al repubblicani e incassando la bellezza di 26 grandi elettori. D’altro canto però nulla è ancora deciso e la matematica lascia a Trump una speranza. Se infatti la conta dei voti in Nevada, che riprenderà alle 16:00 (ora italiana), darà ragione al repubblicano, così come la Georgia, la Pennsylvania, il North Carolina e l’Alaska, ecco che Trump potrebbe ribaltare la situazione portandosi a 274. Ricordiamo infatti che per considerarsi vincitore, uno fra i candidati deve raggiungere quota 270 grandi elettori.

Ora mancano 6 stati all’appello: tutti decisivi per la conquista del “magic number”. In Nevada Biden (49,3%) e Trump (48,7%) sono divisi da un margine di 8.000 voti scarsi, sarà questo lo stato-chiave; in Pennsylvania il duello sarà deciso nel distretto di Philadelphia dove la conta riprenderà a breve e dove Biden (ora al 48,1%) può guadagnare voti preziosi per strappare anche questo stato al presidente; in North Carolina ci sono meno di 100.000 voti a separare i due candidati con Trump in vantaggio con una percentuale del 50,1% e Biden costretto ad inseguire (48,6%); per quanto riguarda l’Arizona, Biden è tranquillo di un discreto vantaggio (+ 69.000 voti) che si traduce in un 50,5% contro il 48,1% di Trump; la Georgia può essere, dopo il Michigan, lo stato della grande rimonta per il candidato democratico che man mano potrebbe azzerare il vantaggio di cui gode Trump in questo momento (+ 27.000 voti); mentre in Alaska si aspettano solo i risultati definitivi con Trump in netto vantaggio (62,9%).

Per ora però i pronostici, ripetiamo, parlano democratico. Fintanto che Biden terrà la testa in Nevada, allora conserverà il vantaggio. Andiamo ora a ricapitolare gli stati conquistati finora dai due candidati, con le relative percentuali di voto e il numero di grandi elettori conquistati finora:

JOE BIDEN (D) – 253

– California 66,1% (55)

– New York 58,2% (29)

– Illinois 55,9% (20)

– Michigan 50,4% (16)

– New Jersey 60,9% (14)

– Virginia 52,2% (13)

– Washington 60,9% (12)

– Massachusetts 65,4% (11)

– Maryland 62,9% (10)

– Minnesota 52,6% (10)

– Wisconsin 49,4% (10)

– Colorado 55,8% (9)

– Connecticut 58,6% (7)

– Oregon 57,9% (7)

– New Mexico 54,0% (5)

– Hawaii 65,1% (4)

– New Hampshire 53,1% (4)

– Rhode Island 59,2% (4)

– District of Columbia 91,9% (3)

– Delaware 58,8% (3)

– Vermont 65,0% (3)

– Maine 53,8 (3)*

– Nebraska (40,3%) (1)**

DONALD J. TRUMP (R) – 214

– Texas 52,3% (38)

– Florida 51,2% (29)

– Ohio 53,3% (18)

– Indiana 59,3% (11)

– Tennessee 60,7% (11)

– Missouri 56,9% (10)

– Alabama 63,2% (9)

– South Carolina 56,3% (9)

– Kentucky 62,7% (8)

– Louisiana 58,5 (8)

– Oklahoma 65,4% (7)

– Arkansas 62,6% (6)

– Iowa 52,6% (6)

– Kansas 55,7% (6)

– Mississippi 62,0% (6)

– Utah 58,1% (6)

– West Virginia 68,6% (5)

– Idaho 62,6% (4)

– Nebraska 57,6% (4)**

– Montana 54,7% (3)

– North Dakota 65,0% (3)

– South Dakota 64,0% (3)

– Wyoming 71,4% (3)

– Maine 43,2 (1)*

*Il Maine mette a disposizione 4 elettori, 2 dei quali vanno al candidato che raccoglie più voti in assoluto nello stato mentre gli altri 2 sono assegnati nei vari sotto-distretti.

**Il Nebraska mette a disposizione 5 elettori, 2 dei quali vanno al candidato che raccoglie più voti in assoluto nello stato mentre gli altri 3 sono assegnati nei vari sotto-distretti.

Seguiranno aggiornamenti all’interno di questo articolo nel corso della giornata.