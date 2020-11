IL RAVENNA FC DEDICA LA NUOVA MAGLIA ALLA FIGURA DI “DANTE ALIGHIERI”

(di Daniele Caroleo) – Novità stilistica quella del Ravenna Football Club 1913, che, in occasione della partita casalinga contro l’Alma Juventus Fano, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie C (Girone B) e vinta per 1-0, ha esordito con una nuova maglia impreziosita da una dedica speciale.

Rosso porpora, con le rifiniture in giallo ambra, e firmata dalla Macron, azienda italiana produttrice di abbigliamento sportivo nonché “Sponsor Tecnico” di diverse squadre in tutta Europa, la casacca del Ravenna presenta infatti, sul lato sinistro, una celebre immagine raffigurante il sommo poeta “Dante Alighieri”. Una composizione che parte dallo storico ritratto di Botticelli ed è ulteriormente arricchito da un pattern triangolare che richiama alla street art ed al murales di Eduardo Kobra, l’artista brasiliano che ha recentemente rivisitato, con la sua particolare tecnica pittorica, il volto del David di Michelangelo (12 metri di altezza per 20 di larghezza) su una delle pareti della Cava Gioia, a Carrara. A completare la nuova maglia, si aggiungono i dettagli ed i colori del colletto e del logo, con i leoni, perfettamente abbinati alla fascia laterale che prosegue nello short in coordinato.

La dedica particolare arriva in occasione delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Il poeta fiorentino, tra l’altro, dal settembre 1321, riposa proprio nella città di Ravenna. Ed il club calcistico, con questa scelta stilistica volta a promuovere la storia e la cultura della città, ha voluto omaggiare degnamente l’autore della Divina Commedia proprio nella stagione in cui la squadra è riuscita a tornare a calcare i campi della Serie C. Il club, infatti, nella stagione scorsa, era retrocesso in Serie D dopo aver perso i playout (proprio contro il Fano), ma il 31 agosto aveva ottenuto la riammissione nel campionato superiore, a seguito del fallimento della Robur Siena e della Sicula Leonzio, premiato per lo “stato di salute” societario.

La prima divisa ufficiale di gara “Dante” (sicuramente attenzionata dagli appassionati di memorabilia calcistiche), così come i kit away / third e tutto il merchandising giallorosso, sono disponibili da SPORTY (in store / online su www.sportyonline.it) e Supporter Fan Shop. La maglia presenta un prezzo al pubblico di 59,00 euro.