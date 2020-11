Nuove maglie “firmate” Macron per il Basketball Löwen Braunschweig (Bundesliga)

Il Basketball Löwen Braunschweig cambia colori e logo, ma la grinta del leone rimane identica e appare chiaramente anche nelle nuove maglie che Macron, brand leader internazionale nel settore del teamwear e sponsor tecnico dei “leoni”, ha realizzato per la squadra della Bassa Sassonia.

I nuovi colori, nero e oro, che si vedono anche nel nuovo logo sono stati decisi insieme al nuovo proprietario della società, Dennis Schröder, giocatore di nazionalità tedesca che gioca in NBA nelle fila degli Oklahoma Thunder e che ha iniziato la sua carriera cestistica proprio con i colori del Basketball Löwen Braunschweig.

La nuova maglia “Home” è bianca con bande laterali in oro. Il collo è a V e l’oro è presente sui bordi degli sbracci. In alto a destra, sul petto, in stampa sublimatica dorata, il Macron Hero, icona del brand italiano, più sotto il nuovo logo dei Braunschweiger Löwen e a sinistra lo stemma della Basketball Bundesliga. Nel retrocollo è stampato, sempre in oro, bianco l’hashtag #JUNGWILDHUNGRIG. Nella parte posteriore sinistra spicca il particolare grafico che caratterizza questa nuova maglia e che è rappresentato dal disegno in nero del muso di un leone, simbolo dei Braunschweiger Löwen. I pantaloncini sono bianchi con due bande verticali in oro sui fianchi, così come dorate sono le due righe orizzontali sul bordo coscia.

La versione “Away” è total black e rispecchia il design della ‘Home’. Collo a V, bande laterali in oro e dettagli dorati anche sui bordi degli sbracci. Dorato anche il Macron Hero presente sul petto a destra, più sotto il nuovo logo dei Braunschweiger Löwen nella versione in bianco e nero, mentre a sinistra è applicato il logo della BBL. Nel retrocollo la scritta #JUNGWILDHUNGRIG e nella parte sinistra posteriore il disegno in bianco del muso del leone. Pantaloncini neri con coulisse bianche e bande laterali dorate completano il kit da trasferta.