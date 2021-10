DIRITTI MARKETING CHAMPIONS: UEFA E TOP CLUB VICINI ALL’ACCORDO

(di Mattia Celio) – Come riporta Rai Sport, l’Uefa e i top club sarebbero vicini all’accordo che consentirebbe a questi ultimi il controllo sul marketing della Champions League, per molti il problema principale che ha portato alla proposta della Superlega, poi declinata.

Secondo fonti, la UEFA avrebbe dichiarato di “aver iniziato la ricerca di un partner per marketing e vendita” per completare gli accordi in relazione ad una strategia concordata in vista delle stagioni dal 2024 al 2027. Obiettivi che si erano prefissati i club capitanati dalle “ribelli” Juve, Barcellona e Real Madrid e che ora sembrano vicini al tanto desiderato traguardo.

In base agli accordi, la nuova Champions League dovrebbe portare più ricavi perché il numero delle squadre partecipanti salirà da 32 a 36 con 10 partite garantite, invece delle sei attuali. Protagonista di questo nuovo inizio sarà l’ECA (European Club Association), un organismo che rappresenta le società calcistiche a livello europeo e presieduto dal presidente del PSG Nasser Al-Khelaïfi.

Attualmente nella fase a gironi, e fino al 2024, i 32 club si dividono 2 miliardi di euro a stagione, ma se l’accordo dovesse andare in porto si prevede che i club possano raggiungere un fatturato totale di circa 3,6 miliardi di euro a stagione per il ciclo triennale 2021-2024. Si tratterebbe di un importo che coprirebbe tutti i diritti commerciali delle competizioni per club UEFA, inclusi i diritti tv, i diritti di sponsorizzazione e licenze.

Dunque, a partire dal 2024 la UEFA coinvolgerà direttamente anche le società nella gestione, con la creazione di una joint venture dal nome Uefa Club Competitions SA (UCCSA) che venderà i diritti per le competizioni UEFA per club. Come ha dichiarato lo stesso Nasser Al- Khelaïfi, questo nuovo modello si assumerà la responsabilità delle questioni economiche delle competizioni per club per nuove e migliori strategie nella gestione dei diritti commerciali.