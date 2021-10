Serie A: Evo nuovo sleeve jersey sponsor dell’U.C. Sampdoria

(di Michael Pellegrino) – L’Evo” (specializzato in modelli bifuel ed elettrici) . Il marchio figurerá sulle divise dei blucerchiati come sleeve jersey sponsor per i match di Serie A e Coppa Italia. Evo nasce nel 2020 da Dr Automobiles Group, azienda consolidata nel settore automobilistico. La società (precedentemente nota con il nome di Dr. Motor Company) nasce nel 2006 a Macchia d’Isernia (Molise) grazie a Massimo Di Risio (ex pilota automobilistico ed imprenditore italiano). L’ U.C. Sampdoria comunica la partnership con il brand automobilistico “(specializzato in modelli bifuel ed elettrici) . Il marchio figurerá sulle divise dei blucerchiati come sleeve jersey sponsor per i match di Serie A e Coppa Italia.nasce nel 2020 da, azienda consolidata nel settore automobilistico. La società (precedentemente nota con il nome di) nasce nel 2006 a Macchia d’Isernia (Molise) grazie a(ex pilota automobilistico ed imprenditore italiano).

L’azienda importa componenti di autovetture ( assemblandoli su licenza) prodotte dalle case automobilistiche cinesi Jac Motors e Chery Automobile e li commercializza in Italia con il proprio logo “DR”. La compagnia molisana produce SUV di ultima generazione, ma con il marchio Evo cerca di attirare l’attenzione sull’alimentazione alternativa e sull’elettrico. Da oltre 10 anni DR Automobiles è l’unico costruttore italiano che progetta motori destinati al GPL (alimentazione che rimane la migliore se si vuole puntare sull’ecologico).

A partire dal 2010 è stata migliorata anche la rete di assistenza post-vendita con a capo Enrico Romano (ex amministratore Jaguar Italia ed ex consulente Ferrari). Nonostante la pandemia, DR Automobiles Group ha chiuso il 2020 con un fatturato in crescita e nel 2021 ha già ottenuto il +152% nel periodo gennaio – settembre. L’amministratore delegato di DR Automobiles Group, Antonella Tortora, ha dichiarato : “Siamo orgogliosi di questa sponsorship con uno dei club più blasonati di Serie A. La Sampdoria è una società dalla grande storia e valori e non può che essere la scelta giusta per promuovere la nascita del brand Evo, simbolo del nostro duro lavoro in questi 15 anni”.