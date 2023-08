Dianflex nuovo sleeve sponsor dell’U.S. Salernitana (Serie A)

L’U.S. Salernitana 1919 (Serie A) ha annunciato l’ingresso di DianFlex s.r.l. (società di prodotti per la termoidraulica con ad Atena Lucana, nel Vallo di Diano) nel ruolo di “Official Sleeve sponsor” dei granata per la stagione 2023-24. L’accordo ha l’obiettivo di rafforzare il legame che la Salernitana ha con i propri tifosi su tutto il territorio della provincia di Salerno.

Gianluca Di Mieri, General Manager di DianFlex (l’azienda campana opera nel settore dal 1982), ha dichiarato: “Il legame con la Salernitana ci riempie d’onore. In questo modo, intendiamo essere accanto alla squadra granata, sostenendola in ogni sfida. Il nostro supporto alla Salernitana è antico e radicato e ora si espande con ancor più orgoglio, diventando un legame da partner e tifosi allo stesso tempo.”