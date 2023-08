Vincitunews second sponsor di maglia della US Salernitana (Serie A)

L’U.S. Salernitana 1919 ha annunciato che Vincitunews sarà il second sponsor sulle maglie gara per la stagione sportiva 2023/24. Vincitunews è un’azienda campana che da oltre 20 anni opera nel mondo dello sport e fornisce notizie, approfondimenti e tutte le news sul mondo del calcio e su tutte le più importanti discipline sportive a livello mondiale con una governance completamente italiana.