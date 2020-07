DDL ASSESTAMENTO, VALENTE (M5S): 95 MILIONI IN PIU’ ALLO SPORT

“Nel disegno di legge Assestamento approvato ieri dal Consiglio di Ministri si prevede uno stanziamento per lo sport italiano che ammonta a 95 milioni di euro in più per il prossimo anno rispetto di fondi già a disposizione. Come avevamo annunciato, dopo i 60 milioni messi a disposizione per quest’anno, per il 2021 arriveranno ulteriori fondi che a nostro avviso devono essere destinati soprattutto a nuove progettualità in favore della prevenzione e della diffusione dell’esercizio fisico per tutte e tutti, così come previsto dalla ‘mission’ di “Sport e Salute”. La disponibilità di questa somma aggiuntiva scaturisce da una norma voluta dal MoVimento 5 Stelle e approvata nella legge di Bilancio per il 2019: siamo certi che il ministro Vincenzo Spadafora utilizzerà al meglio queste risorse, oggi ancor più preziose per rispondere alle conseguenze della crisi generata dalla pandemia”. Così Simone Valente (nella foto in primo piano), deputato del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura.