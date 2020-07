One Championship si allea con Microsoft per lo sviluppo della digital fan engagement

Accordo ONE Championship–Microsoft sul terreno della digital fan engagement. La partnership consentirà a ONE di sfruttare il sistema denominato Microsoft Azure, che accelererà i servizi di streaming di livello mondiale della promotion asiatica e le offerte di contenuti personalizzati per la sua fan base globale.

I sietemi di cloud compunting, basati sull’intelligenza artificiale e le analisi sul comportamento dei fan, consentiranno inoltre alla realtà singaporiana di coinvolgere meglio i fan e offrire loro esperienze reinventate e su misura. Allo stesso tempo, ONE sarà in grado di fornire ai fan una serie unica di dati e statistiche per comprendere meglio la forza del kick, del pugno, del gomito o persino del ginocchio di un atleta. Internamente, ONE utilizzerà Microsoft 365 e Microsoft Teams per garantire una collaborazione senza interruzioni per i suoi dipendenti in tutto il mondo nel nuovo ambiente di lavoro da remoto. Inoltre, l’enorme volume di contenuti dell’organizzazione sarà presente nell’ecosistema di Microsoft News, ch,e ogni mese, raggiunge oltre 500 milioni di persone in 180 paesi attraverso feed di notizie su su MSN, Bing e Microsoft Edge.