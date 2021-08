Credito Cooperativo Romagnolo e Cesena FC (Serie C) avanti insieme

Al fianco del Cavalluccio da tre stagioni, la Banca sarà Platinum Partner del club bianconero per i prossimi due campionati

Il Credito Cooperativo Romagnolo sarà ancora fra le aziende che scenderanno in campo al fianco del Cesena in questa stagione a partire da domenica quando, all’Orogel Stadium Dino Manuzzi, avverrà l’esordio in campionato (Serie C). Dopo averlo fatto nelle precedenti tre stagioni, la Banca di riferimento del territorio, unica con Sede e Direzione a Cesena, accompagnerà infatti il Cavalluccio anche nei prossimi due campionati in qualità di Platinum Partner.

E “scendere in campo” suona ancora più appropriato nel caso del Credito Cooperativo Romagnolo che lo farà idealmente in occasione di ogni gara dal momento che, con il suo marchio, personalizzerà le “pettorine” indossate dai calciatori bianconeri durante il riscaldamento pre-partita.

“La partnership con il Credito Cooperativo Romagnolo – ha affermato il presidente del Cesena FC, Corrado Augusto Patrignani – si fonda sulla condivisione di alcuni valori, primo fra tutti quello dell’impegno per la coesione. E’ quello che è stato alla base della rinascita del club, quando ventotto aziende hanno unito le proprie forze, ed è quello che ha continuato ad animarle in questi tre anni anche nel pieno della crisi economica generata dalla pandemia”.

“La passione per il Cesena – ha dichiarato il Presidente del Credito Cooperativo Romagnolo Valter Baraghini – e la responsabilità sociale con la quale svolgiamo la nostra attività di banca locale, sono state le motivazioni che ci hanno spinto a sostenere un gruppo di imprenditori locali impegnati a far rinascere il calcio in città, restituendo a tantissimi tifosi e appassionati l’opportunità di continuare a seguire le gesta della squadra del Cesena Calcio. Un progetto che in questi tre anni ha raggiunto importanti risultati con l’immediata promozione in Serie C ed i play off conquistati la scorsa stagione; un programma che va consolidato e che merita di continuare ad essere sostenuto”.