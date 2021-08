UDINESE E CIPRIANI, PARTNER NEL SEGNO DELL’ECCELLENZA

Cipriani Food è il nuovo “Official Partner” di Udinese Calcio per la stagione sportiva 2021/2022.

La partnership prevede una speciale visibilità per il marchio della famiglia Cipriani sui led posizionati a bordo campo, nei maxischermi, sui backdrop che fanno da sfondo alle interviste e sulle piattaforme di comunicazione di Udinese Calcio.

La storia del marchio Cipriani inizia nel 1931, quando Giuseppe Cipriani apre a Venezia le porte dell’Harry’s Bar. Un locale che diventerà negli anni luogo d’incontro per scrittori, artisti, Reali e gente comune. Oggi l’ospitalità Cipriani è presente negli Stati Uniti, in Messico, Sud America, Regno Unito, Medio Oriente e Cina servendo con la stessa passione e professionalità più di un milione di clienti.

Cipriani Food nasce negli anni Ottanta dall’ampliamento del laboratorio della Giudecca dedicato alla produzione di pasta e prodotti da forno. A questi prodotti se ne aggiungono via via altri sempre caratterizzati dalla ricerca accurata degli ingredienti e dallo stesso metodo e amore dedicato alle preparazioni per i ristoranti.

“A nome di Udinese Calcio desidero ringraziare la Famiglia Cipriani. L’Udinese e la sua notorietà internazionale hanno contribuito a far conoscere Udine nel mondo. L’Harry’s Bar e Cipriani rappresentano a livello internazionale un simbolo del made in Italy migliore, quello legato al lusso dei contenuti più che al lusso della forma.” Ha dichiarato Magda Pozzo, strategic marketing coordinator di Udinese.

“È un grande piacere e un onore sponsorizzare l’Udinese Calcio, una delle realtà più antiche e nobili del nostro sport nazionale e del nostro amato territorio. Da sempre Cipriani Food è vicina agli sportivi soprattutto con alcuni prodotti tra cui la pasta all’uovo Delicata, con un basso contenuto di colesterolo e la pasta all’uovo Proteica, con il 30% di proteine in più.” Ha affermato Giuseppe Cipriani, Presidente e Amministratore Delegato Gruppo Cipriani.