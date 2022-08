Consorzio del Prosciutto di San Daniele sarà sponsor di manica dell’Udinese calcio anche nella stagione 2022/23 

Con l’avvio del campionato e a pochi giorni da Aria di Friuli-Venezia Giulia, il Consorzio del Prosciutto di San Daniele rinnova la partnership con Udinese calcio per il 3° anno consecutivo, confermandosi sleeve sponsor del Club bianconero.

Il rinnovo della collaborazione tra le due realtà friulane va a consolidare un percorso iniziato nel 2020 attraverso la condivisione di valori e obiettivi comuni. Oltre al logo posto sulla manica sinistra delle maglie da gioco, infatti, avranno luogo attività inerenti alla visibilità del brand Prosciutto di San Daniele presso la Dacia Arena e al centro sportivo Bruseschi oltre che nelle aree hospitality dello stadio dove sarà possibile degustare il Prosciutto di San Daniele DOP.

“Siamo soddisfatti del percorso fatto sinora con l’Udinese Calcio – dichiara Mario Emilio Cichetti Direttore Generale del Consorzio – realtà con la quale condividiamo una serie di valori comuni, fra i quali la valorizzazione e la salvaguardia del territorio del Friuli Venezia Giulia”.

“Udinese fa rima con Friuli-Venezia Giulia e, quindi, con la terra che rappresentiamo – dichiara il Direttore Generale di Udinese Calcio Franco Collavino – Il senso di appartenenza è un valore fondante delle attività del nostro Club. Come ribadiamo spesso, per noi le partnership non sono soltanto rapporti commerciali bensì delle autentiche condivisioni di valori. Per questo motivo siamo particolarmente orgogliosi di proseguire il nostro rapporto con il Consorzio del Prosciutto di San Daniele che, al nostro pari, è un’eccellenza friulana riconosciuta in tutto il mondo”.

Dal 26 al 29 agosto, inoltre, in occasione di Aria di Friuli-Venezia Giulia, la festa del Prosciutto di San Daniele, Udinese Calcio con Udinese Tv sarà presente nell’area istituzionale della manifestazione per promuovere le proprie attività e presentare le maglie di gara.