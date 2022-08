Scommesse: il marchio Betfred torna a sponsorizzare i Red Devils

(di Eleonora Anselmo) – Il Manchester United FC (club di Premier League) ha firmato un nuovo accordo commerciale con Betfred, azienda di scommesse con sede nel Regno Unito. Nonostante la ventilata ipotesi di divieto del betting (nel settore delle sponsorizzazione sportive) da parte della Football Association (FA), Betfred sarà l’Official Betting Partner del Manchester United, con un contratto del valore stimato di 4 milioni di sterline.

Il marchio è nato nel 1967 grazie a due fratelli che hanno scelto di scommettere sull’Inghilterra come possibile squadra vincitrice della Coppa del Mondo (successivamente hanno utilizzato i proventi di quella scommessa per aprire il primo punto vendita di proprietà). Oggi Betfred è una realtà digitale che opera online offrendo non solo scommesse sportive di base, ma anche prodotti “correlati” come poker, lotto, casinò, bingo e quote sui principali tornei di eSport. Già nella stagione 2006 era diventato partner del Manchester United, oggi vi torna dopo essersi dedicato, per anni, alle più importanti corse dei cavalli.