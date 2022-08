Nuova partnership tra la Virtus Entella (Lega Pro) e Wylab, da questa stagione nuovo back sponsor di maglia

scende in campo con la. Quest’anno il logo delsportive in Italia comparirà nel “da gara della squadra chiavarese.

Si tratta di un ulteriore passo in avanti nel rapporto di stretta collaborazione che unisce due realtà capaci di creare una sorta di hub sport-tech unico nel suo genere e al cento per cento made in Chiavari. Alle start up viene concessa, infatti, l’opportunità di interagire costantemente con i dirigenti e i tecnici dell’Entella, creando un vero e proprio banco di prova e realizzando un 1° test di validazione di tutti i progetti legati al calcio.

Il club, grazie a questa sinergia, ha accesso, in anteprima, a tecnologie innovative ampiamente utilizzate in tutto il mondo sportivo professionistico.