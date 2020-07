Coninet: è in arrivo il nuovo AD. Sarà Stefano d’Albora, già partner di Deloitte e manager ICT al Comune di Roma sotto Alemanno

Arriva in Coninet come AD il manager campano Stefano d’Albora, partner di Deloitte nell’ultima esperienza professionale (come risulta dal profilo personale su LinkedIn). Manca solo l’annuncio ufficiale da parte di Sport e Salute SpA, ma all’interno del Palazzo “H” il nome di d’Albora circola diffusamente da diverse ore.

Presenta skills in Digital Communication, Artificial intelligence, Business Process, Business Planning, Cloud, Enterprise Architecture, ITIL, e Customer Relationship Management. Ha maturato esperienze professionali anche nel settore della Pubblica Amministrazione. Dal 2010 al 2014 (principalmente sotto il sindaco Gianni Alemanno) è stato Direttore della Direzione Progetti di Information and Communication Technology (CIO e CTO) del Comune di Roma (Roma Capitale). Successivamente Ceo dal 2014 al 2017 di ReteItalia. Responsabile del programma pluriennale di risanamento societario finalizzato alla privatizzazione della azienda, al perseguimento di un nuovo modello di servizio pubblico-privato attraverso la revisione dei processi finanziari, organizzativi e di processo e promotore del piano di sviluppo orientato all’evoluzione “in house” del sistema informativo di ICE Agenzia (Italian Trade Agency).

Adesso d’Albora è chiamato ad una nuova e importante sfida: rilanciare il brand Coninet (principale partner IT del Comitato Olimpico Italiano e di diverse Federazioni Sportive Nazionali).

Il cv di Stefano d’Albora presente in rete

E’ stato Direttore dei Sistemi Informativi della Rete Territoriale in Poste Italiane, per poi ricoprire il ruolo di Direttore Customer Services di Poste Italiane, con la responsabilità di curare la gestione e lo sviluppo dei servizi Customer Relationship Management rivolti al Business e alla P.A., coordinando 12 siti ubicati sul territorio nazionale.

E’ stato anche Membro del Consiglio di Amministrazione delle società Uptime S.p.A. e Poste Voice S.p.a., ricoprendo il ruolo di consigliere delegato dei Consorzi Poste Contact e Poste Welfare.

Nell’ambito del Ministero della Funzione Pubblica ha ricoperto il ruolo di Presidente della Società Consortile eForm, per la realizzazione di efficaci percorsi e strumenti formativi nell’area delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione attraverso il coinvolgimento di enti pubblici e privati, ed é stato Membro del Consiglio di Amministrazione della Società Consortile Sudgest ricoprendo anche il ruolo di consigliere delegato delle società partecipate e controllate.

Nell’ambito del M.E.F. (Ministero dell’Economica e delle Finanze) ha ricoperto il ruolo di Direttore Servizio Centrale Sistema Informativo Integrato ed é stato referente del M.E.F.nell’ambito della segreteria tecnica del Consiglio dei Ministri.

Ha svolto negli anni ’90 importanti attività consulenziali in Ernst & Young e Andersen Consulting (Accenture) nel mercato P.A. e Energy.