Banca Sistema sulla maglia del Genoa in occasione del match contro l’Inter

Banca Sistema S.p.A., al fianco del Genoa Cfc, comparirà come nuovo “first jersey sponsor” sulle maglie dei giocatori rossoblù per la partita contro l’Inter sabato 25 luglio alle ore 19.30.

Banca Sistema, nata nel 2011 e quotata dal 2015 sul segmento Star di Borsa Italiana, è una primaria realtà finanziaria specializzata nell’acquisto di crediti commerciali verso la Pubblica Amministrazione e di crediti fiscali con una gamma di servizi per una Clientela che spazia da grandi multinazionali a piccole e medie imprese in diversi settori. È attiva nella cessione del quinto dello stipendio e della pensione sia attraverso l’acquisto di portafogli di crediti che l’attività di origination diretta del prodotto QuintoPuoi. Nel credito su pegno il Gruppo opera con la società controllata ProntoPegno S.p.A. La Banca è inoltre attiva attraverso prodotti di raccolta che includono conti correnti, conti deposito e conti titoli. Con sedi a Milano e Roma, il Gruppo Banca Sistema è oggi presente anche a Bologna, Pisa, Napoli, Palermo, Rimini Torino, Firenze, Mestre, Parma e Civitavecchia