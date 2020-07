Il divieto del betting sulle maglie del calcio spagnolo diventa un “caso”

Problemi in arrivo per gli sponsor del betting nel calcio spagnolo. Il governo nazionale ha deciso di vietare, così come in Italia, dallo scorso novembre 2019 (attraverso il pacchetto di norme conosciuto come “Decreto Dignità“), le pubblicità e le sponsorizzazioni di maglia delle società sportive. Il divieto è previsto su tutte le piattaforme (carta stampata, radio, tv e Internet). In tv è fatta salva solo la “finestra” pubblicitaria tra le ore 13 e le 17. Una fascia in cui, comunque, non giocano i club del football iberico.

Uno dei marchi più colpiti rischia di essere Betway, sponsor di maglia del Real Betis, del Levante UD e del Deportivo Alaves (tutti club di Liga). Nel portfolio partnership c’era anche il CD Leganés retrocesso in seconda divisione (LaLiga SmartBank) al termine della stagione 2019/2020. Sempre il bookie internazionale era uscito dal mercato italiano (era training kit sponsor della AS Roma – nella foto una immagine della partnership) a causa dei divieti imposti dal Decreto Dignità. La scorsa estate aveva deciso di investire parte di quel contratto sui suddetti club della Liga Santander. Adesso la nuova “tegola” normativa in salsa iberica.