COMBAT SPORTS: #UFC246, INCASSI DA RECORD

(Di Cocco Davide) – Il ritorno di Conor McGregor nell’ottagono ha mandato in tilt il mondo della UFC. Il 18 gennaio andrà in scena l’evento UFC 246 e nel main event “The Notorious” affronterà il veterano Donald “The Cowboy” Cerrone.

La Proper Twelve, ormai nota marca di whisky dell’irlandese contro la Budweiser, birra americana della quale Cerrone è testimonial. L’entusiasmo è alle stelle come dimostrano i 20.000 posti esauriti della T-Mobile arena di Las Vegas in appena un giorno. Si stima che gli incassi della UFC supereranno i dieci milioni di dollari considerando solamente il prezzo dei biglietti (da 350 a 1500 dollari). Tenendo conto anche degli acquisti in pay-per-view (circa 60 dollari, per almeno un milione e mezzo di vendite stimate) e lo sponsor unico della Reebok (che tiene fede all’accordo firmato nel 2015 con la UFC), gli incassi saranno ben più alti. La sponsorizzazione a più livelli UFC-Reebok prosegue: i fighters di ranking più alto e quelli con più combattimenti alle spalle riceveranno una somma di denaro maggiore, in base a una classifica, stilata nell’accordo tra i due brand, composta da sette livelli. Considerando l’esperienza dei due fighters, il 13° posto di Conor McGregor nel ranking Pound for Pound (classifica assoluta UFC) e il 9° posto di Cerrone nei pesi welter, gli introiti supereranno i 20mila dollari a testa, con un bonus del 20% per la vendita del merchandise Reebok personale.

Le maglie dei due fighters “Legacy Series” firmate Reebok sono già disponibili negli store online della UFC. Di recente, l’accordo di sponsorizzazione UFC-Reebok ha subito delle modifiche intente a incentivare i giovani fighter : alla precedente struttura a sette livelli se ne aggiunge un ottavo, dedicato ai fighters che hanno combattuto tre o meno incontri (riceveranno un compenso di 3500 dollari).

Conor McGregor ha dichiarato in un’intervista a ESPN che la sua paga si aggirerà intorno agli 80 milioni di dollari, superando così i 50 milioni incassati dall’irlandese nella sua ultima apparizione contro Khabib Nurmagomedov, dove erano stati venduti due milioni e mezzo di eventi in PPV, e battendo qualsiasi record della UFC. Secondo i pronostici McGregor è il favorito, ma entrambi hanno le giuste motivazioni per vincere questo prestigioso evento.