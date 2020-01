LA LIGA SUPERA I 100 MILIONI DI FAN SUI SOCIAL NETWORK

(di Marco Casalone) – followers sui suoi canali social media. LaLiga (l’organo che sovrintende la massima serie del campionato di calcio spagnolo) ha recentemente tagliato il traguardo dei 100 milioni disui suoi canali

L’obiettivo è stato raggiunto grazie alla presenza su 12 diverse piattaforme di 22 profili ufficiali; infatti, oltre che sui sui social network più famosi (come Facebook, Twitter, You Tube e Instagram), l’organizzazione è attiva anche su siti popolari esclusivamente in determinate aree geografiche: è il caso di Weibo, Douyin e Toutiao in Cina, di “OK” e “VKontakte” in Russia e dell’app di comunicazione online Line, particolarmente usata in Giappone, Indonesia e Thailandia.

Il risultato è anche il frutto di una precisa strategia digitale, lanciata nel 2013 e che nel corso degli anni ha portato La Liga a stringere un accordo con Facebook per la trasmissione in diretta di tutte le partite nel subcontinente indiano, a superare la Premier League inglese e la National Basketball Association (NBA) per numero di fan sulla stessa piattaforma e ad essere il primo ente calcistico al mondo a superare i 5 milioni di abbonati al suo canale You Tube.

“Stabilire questo record è per noi un’enorme soddisfazione ed una conferma della validità della nostra strategia di crescita internazionale” ha commentato Alfredo Bermejo, direttore della digital strategy della Liga, “Siamo passati dall’avere 3,9 milioni di followers alla fine della stagione 2013/14 agli oltre 100 milioni oggi, con una media di 47.000 nuovi like al giorno: un successo ottenuto grazie al lavoro del team che gestisce i nostri canali social, composto nella nostra sede principale in Spagna da 25 persone provenienti da 10 diversi paesi e che ha saputo adattarsi agli interessi dei nostri tifosi offrendo loro contenuti coinvolgenti e di qualità“.

Una visibilità internazionale ampiamente confermata dai numeri: oltre ai 7 milioni di followers spagnoli, infatti, la lega può contare su un gran numero di seguaci in Indonesia (5,2 milioni), India (5,1 milioni), Messico (5 milioni), Brasile (4,7 milioni), Cina ed Egitto (4 milioni a testa).