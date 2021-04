COLLABORAZIONE TRA TOYOTA E KAYO PER LE TRASMISSIONI SPORTIVE LOCALI

(di Lorenzo Di Nubila) – Il servizio di streaming australiano “Kayo” ha annunciato una partnership con Toyota per una nuova offerta sportiva locale.

Come parte dell’accordo, Toyota Australia supporterà Kayo nella trasmissione di competizioni locali statali in tutta l’Australia, tra cui il football australiano, il basket, il cricket, il golf e il rugby.

L’offerta sportiva locale sarà caratterizzata dalla Victorian Football League (VFL), la principale lega di football australiana a livello statale, e dall’Intrust Super Cup, una competizione di rugby a livello statale controllata dalla Queensland Rugby League e dalla National Junior Basketball Championship.

Il contenuto verrà trasmesso su Kayo Freebies, il livello gratuito del servizio di streaming sportivo dell’emittente australiana Foxtel.

La copertura di Kayo includerà almeno due partite della VFL esclusive per round e un incontro esclusivo del sabato per round nell’Intrust Super Cup, con tutta la copertura in diretta e gratuita.

Il direttore marketing di Kayo Sports, Kim McConnie, ha dichiarato: “La decisione di Kayo di trasmettere in streaming le competizioni sportive locali mira a portare visibilità nazionale ai club sportivi di tutta l’australia mentre si rimettono in piedi dopo una stagione, quella 2020, drasticamente influenzata dalla pandemia“.