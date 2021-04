Parte il progetto “Pesarello”. Pronto il binomio Vis Pesaro calcio-Mati Group guidato da Mauro Bosco

(di Lorenzo Di Nubila) – E’ stato ribattezzato “Pesarello”, con tanto di riferimento alla Milanello del gruppo Milan, il nuovo progetto della Vis Pesaro Calcio (club di Lega Pro – girone “B”), che prevede la nascita di una nuova cittadella del calcio. La giunta comunale di Pesaro, infatti, ha dichiarato il “pubblico interesse” del progetto presentato dalla squadra di Pesaro e da Mati Group, guidata dal presidente Mauro Bosco (nella foto in primo piano), che prenderà forma sull’area di Villa Fastiggi, riconoscendo il raggruppamento delle società con la qualifica di promotore. L’iter prevede il passaggio del progetto in consiglio comunale e la pubblicazione dell’avviso di gara.

Qualora si presentasse il caso di parità di offerte, il duo potrà usufruire del diritto di prelazione, in qualità di soggetti promotori. La nuova "cittadella" sarà composta da due nuovi campi di calcio a 11, un campo di calcio a 5, tre campi di paddle (due all'aperto e uno al coperto), un'area ristoro, nuovi spogliatoi, impianti fotovoltaici, tribune riqualificate in ottica sostenibile, un'area verde e una di gioco.

La giunta comunale (guidata dal sindaco Matteo Ricci) ha definito, infatti, realizzabile la proposta di project financing da 4 milioni di euro presentata da Mati Group (l’azienda ha oltre 200 dipendenti e opera nel settore delle opere pubbliche e dell’efficientamento energetico)* e dalla Vis Pesaro. Il progetto nascerà a Villa Fastiggi, in un’area esclusiva che si sviluppa su circa 21mila metri quadrati.

Un complesso unico, moderno, funzionale e all’avanguardia, dove la Vis Pesaro 1898 potrà continuare a crescere, investendo su giovani, qualità e professionalità, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento sociale e sportivo (il tutto in ottica sostenibile e di efficientamento energetico, con impianti fotovoltaici e tecnologie LED per i campi da gioco).

Il progetto in esame approderà in consiglio comunale. Solo successivamente avverrà la pubblicazione dell’avviso di gara. I tempi, in teoria, dovrebbero essere abbastanza brevi, con lavori in programma già quest’estate. In definitiva, quindi, il nuovo centro potrebbe essere pronto nel 2022 e rappresenterebbe una vera e propria soluzione ad un problema presente da tempo sul territorio di Pesaro: ovvero i pochi impianti dedicati ai giovani e ad una squadra storica come la Vis Pesaro (fondata nel lontano 1898).

* Mati Group: lavora anche con la rete ferroviaria italiana in un accordo quadro per conduzione e manutenzione, con valorizzazione del patrimonio immobiliare, di circa 40 stazioni ferroviarie in Italia, tra cui Pesaro, Ancora, Macerata, Ascoli Piceno, Pescara, Foggia, Roma e altre città tricolori.

