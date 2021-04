Il Presidente nazionale Marco Perissa eletto Consigliere nazionale del CONI

Il Presidente nazionale di OPES, Marco Perissa, è stato eletto Consigliere nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano per la quota spettante agli Enti di Promozione Sportiva. Nel pomeriggio di mercoledì 14 aprile, gli EPS, riuniti all’interno del Salone d’Onore del CONI, hanno indicato i loro 5 rappresentanti per il Consiglio Nazionale Elettivo, in programma il prossimo 13 maggio. Insieme a Marco Perissa, sono stati eletti Vittorio Bosio (CSI), Tiziano Pesce (UISP), Delia Piralli (CSEN) e Luca Stevanato (ASC).

Per la prima volta nella storia, il massimo rappresentante di OPES siederà tra i 5 rappresentanti degli EPS in seno al Consiglio nazionale del CONI. Marco Perissa sarà una voce autorevole per tutti gli Enti di Promozione Sportiva all’interno del sistema sportivo nazionale e metterà a disposizione dello sport tutta la sua professionalità, le sue competenze e le sue qualità umane.

Il Segretario generale, Juri Morico, la Giunta ed il Consiglio nazionale, a nome di tutte le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche affiliate e di tutti i tesserati, inviano al Presidente nazionale le più sentite congratulazioni per il prestigioso ruolo che sarà chiamato a ricoprire e gli augurano buon lavoro. L’elezione di Perissa è un traguardo che rende orgogliose tutte le persone che lavoro all’interno di OPES.