Citec al fianco della Juventus per lo sviluppo di un piano di mobilità e di trasporti

TURIN, ITALY - MAY 24: FC Juventus Museum general view (Photo by Daniele Badolato - Juventus FC/Getty Images)

Citec accompagna, da ormai quasi un anno, Juventus FC nello sviluppo di un piano di mobilità e trasporti. E’ una societá di ingegneria dei trasporti con headquarter a Ginevra, specializzata in gestione della mobilità di grandi eventi sportivi.

Uno degli obiettivi principali è quello di migliorare l’esperienza del tifoso durante il pre e il post-partita. Tenendo in considerazione la situazione attuale del riempimento degli stadi italiani, l’attuazione del piano sarà effettuata progressivamente durante la stagione in corso (2020-21). Da diversi mesi, diversi attori locali, tra cui la municipalità di Torino, sono coinvolti in tavoli di lavori tecnici per favorirne l’implementazione globale.